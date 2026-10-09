10 Cara Merawat Pohon Alpukat agar Tumbuh Sehat dan Menghasilkan Buah

POHON alpukat menjadi salah satu tanaman buah yang banyak diminati untuk ditanam di pekarangan rumah. Selain menghasilkan buah yang lezat dan kaya nutrisi, tanaman ini juga memiliki daun hijau yang dapat membuat halaman terasa lebih asri.

Kabar baiknya, pohon alpukat bisa tumbuh dengan baik di lingkungan rumah asalkan mendapatkan perawatan yang tepat. Meski dikenal cocok tumbuh di daerah tropis, pohon alpukat tetap membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal penyiraman, pencahayaan, pemilihan media tanam, dan pemupukan.

Kesalahan dalam merawatnya, seperti terlalu sering menyiram atau menggunakan tanah yang sulit mengalirkan air, dapat menghambat pertumbuhan bahkan menyebabkan akar membusuk. Lantas, bagaimana cara merawat pohon alpukat agar tumbuh subur di rumah?

Dilansir dari Martha Stewart, berikut 10 cara merawat pohon alpukat agar hasilkan buah:

1. Pilih Lokasi dengan Sinar Matahari yang Cukup

Sinar matahari merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan pohon alpukat. Tanaman ini membutuhkan cahaya yang cukup untuk melakukan fotosintesis, membentuk daun baru, dan mendukung pertumbuhan batang serta akar.

Jika ditanam di pekarangan, pilih lokasi yang mendapatkan sinar matahari langsung selama beberapa jam setiap hari. Pohon alpukat dewasa umumnya tumbuh baik di tempat terbuka dengan paparan sinar matahari yang cukup.

Sementara itu, alpukat yang ditanam di dalam pot sebaiknya diletakkan di area yang terang, seperti teras atau halaman rumah. Jika bibit masih kecil dan sebelumnya tumbuh di tempat teduh, biasakan tanaman dengan sinar matahari langsung secara bertahap agar daunnya tidak mengalami stres.

Perhatikan juga kondisi daun. Daun yang tampak pucat dan pertumbuhan yang lambat dapat menandakan kurangnya cahaya, sedangkan daun yang mengering atau berwarna cokelat setelah terkena panas terik secara mendadak bisa menunjukkan kerusakan akibat paparan matahari atau faktor lain.

2. Gunakan Media Tanam yang Gembur dan Tidak Becek

Pohon alpukat menyukai media tanam yang kaya bahan organik, memiliki aerasi baik, dan mampu mengalirkan kelebihan air. Akar alpukat cukup sensitif terhadap kondisi tanah yang terlalu basah, sehingga drainase perlu menjadi perhatian utama.

Untuk tanaman dalam pot, Anda dapat menggunakan campuran tanah gembur, kompos matang, dan sekam bakar atau bahan berpori lainnya. Campuran ini membantu menjaga keseimbangan antara kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar akar.

Pastikan pot memiliki lubang drainase di bagian bawah agar air tidak menggenang. Pilih ukuran pot yang sesuai dengan perkembangan tanaman dan tingkatkan ukurannya secara bertahap ketika akar mulai memenuhi ruang tanam.

Jika menanam alpukat langsung di pekarangan, pilih tanah yang tidak mudah tergenang setelah hujan. Pada lahan yang cenderung becek, penanaman di atas gundukan tanah dapat membantu mengurangi risiko akar terendam terlalu lama.

Selain itu, hindari menumpuk tanah atau mulsa terlalu rapat pada pangkal batang karena kelembapan berlebih di area tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada batang dan akar.

3. Siram Tanaman Secara Teratur, tetapi Jangan Berlebihan

Penyiraman menjadi salah satu aspek penting dalam merawat pohon alpukat. Tanaman ini membutuhkan air untuk mendukung pertumbuhan, tetapi terlalu banyak air justru dapat menimbulkan masalah.

Cara terbaik adalah memeriksa kondisi tanah sebelum menyiram. Jika lapisan atas media mulai mengering, siram secara merata hingga air membasahi area akar. Pada tanaman dalam pot, biarkan kelebihan air keluar melalui lubang drainase.

Frekuensi penyiraman dapat berbeda-beda, tergantung ukuran tanaman, jenis media tanam, cuaca, dan lokasi penanaman. Saat musim kemarau, tanaman mungkin membutuhkan air lebih sering. Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, penyiraman perlu dikurangi sesuai kelembapan tanah.

Bibit alpukat yang masih muda umumnya membutuhkan pemantauan lebih sering karena sistem perakarannya belum berkembang sempurna. Namun, bukan berarti tanah harus selalu basah.

Salah satu kesalahan yang perlu dihindari adalah menyiram tanaman setiap hari tanpa memeriksa kondisi media. Tanah yang terus-menerus basah dapat mengurangi oksigen di sekitar akar dan meningkatkan risiko busuk akar.

4. Berikan Pupuk Sesuai Kebutuhan Tanaman

Agar tumbuh subur, pohon alpukat membutuhkan unsur hara yang cukup. Nutrisi tersebut membantu perkembangan akar, pertumbuhan daun, pembentukan batang, dan pada akhirnya mendukung proses pembungaan serta pembuahan.

Kompos matang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki struktur tanah dan menambah bahan organik. Selain itu, pupuk khusus tanaman buah atau pupuk majemuk dapat diberikan sesuai umur dan kondisi tanaman.

Untuk bibit muda, gunakan pupuk dalam jumlah kecil sesuai petunjuk pada kemasan. Hindari memberikan pupuk terlalu dekat dengan batang atau menaburkannya secara berlebihan karena konsentrasi pupuk yang tinggi dapat merusak akar.

Pada pohon yang sudah tumbuh besar, kebutuhan pupuk perlu disesuaikan dengan ukuran tajuk, kondisi tanah, dan pertumbuhan tanaman. Pupuk yang mengandung nitrogen mendukung pertumbuhan daun dan batang, tetapi pemberian nitrogen berlebihan dapat mendorong pertumbuhan vegetatif tanpa selalu meningkatkan produksi buah.

Jika daun menguning atau pertumbuhan melambat, jangan langsung menambahkan banyak pupuk. Periksa terlebih dahulu kondisi akar, drainase, kelembapan tanah, dan kemungkinan gangguan hama agar penyebab masalah dapat diketahui dengan lebih tepat.

5. Lakukan Pemangkasan Secara Berkala

Pemangkasan membantu menjaga bentuk pohon alpukat, menghilangkan cabang yang rusak, dan mendukung sirkulasi udara di antara ranting serta daun.

Anda dapat memangkas cabang yang mati, patah, sakit, atau tumbuh saling bertumpuk. Gunakan alat pemangkas yang tajam dan bersih untuk mengurangi risiko kerusakan jaringan tanaman.

Untuk pohon alpukat yang ditanam di pekarangan rumah, pemangkasan ringan juga dapat membantu menjaga tinggi dan lebar tajuk agar lebih mudah dirawat. Namun, hindari memangkas terlalu banyak cabang sekaligus karena tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi area daun yang dibutuhkan untuk fotosintesis.

Pilih waktu ketika kondisi cuaca mendukung dan hindari pemangkasan berat saat tanaman sedang mengalami stres akibat kekeringan, genangan, atau gangguan kesehatan.

Jika pohon sudah mulai menghasilkan buah, lakukan pemangkasan dengan lebih hati-hati agar tidak menghilangkan terlalu banyak cabang produktif.