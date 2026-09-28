Kapan Waktu Terbaik Makan Alpukat? Ini Manfaatnya bagi Tubuh

JAKARTA - Alpukat menjadi salah satu buah yang cukup sering masuk ke menu harian. Rasanya lembut, mudah diolah, dan bisa dinikmati dengan berbagai cara, mulai dari dijadikan isian roti hingga campuran salad.

Menariknya, waktu makan alpukat juga disebut dapat disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, mengonsumsi alpukat saat sarapan atau makan siang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Sementara itu, alpukat juga bisa menjadi pilihan camilan pada malam hari.

Meski begitu, tak ada satu waktu khusus yang wajib dipilih untuk mendapatkan manfaat dari alpukat. Buah ini tetap bisa dikonsumsi kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.

Makan Alpukat untuk Mengontrol Berat Badan

Alpukat mengandung serat yang cukup tinggi. Serat dapat memperlambat proses pencernaan sehingga membantu tubuh merasa kenyang lebih lama.

Melansir Verywell Health, sebuah penelitian menemukan bahwa mengonsumsi setengah buah alpukat saat makan siang dapat meningkatkan rasa kenyang sekaligus menurunkan kadar insulin setelah makan.