Moms, Ini 5 Cara Jaga Kesehatan Tulang Anak Sejak Dini

JAKARTA - Kesehatan tulang anak perlu diperhatikan sejak dini. Masa kanak-kanak dan remaja merupakan periode penting untuk membangun tulang yang kuat, sehingga kebiasaan yang diterapkan pada masa ini dapat mendukung kesehatan tulang dalam jangka panjang.

Melansir Hindustan Times, Dokter Spesialis Ortopedi, dr. Pushkar Chawla mengatakan, orang tua sebaiknya tak hanya mengandalkan suplemen untuk kesehatan tulang anak. Pola makan seimbang, aktivitas fisik secara rutin, serta kebiasaan hidup sehat juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tulang.

Cara Menjaga Kesehatan Tulang Anak

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua.

1. Pastikan kebutuhan kalsium terpenuhi

Kalsium merupakan salah satu nutrisi penting untuk pertumbuhan tulang. Anak bisa mendapatkan kalsium dari berbagai makanan, seperti susu, yoghurt, paneer, keju, ragi, biji wijen, sayuran berdaun hijau, dan makanan kaya kalsium lainnya.

2. Pastikan anak mendapat cukup vitamin D

Selain kalsium, vitamin D juga dibutuhkan karena membantu tubuh menyerap kalsium. Salah satu cara untuk mendapatkan vitamin D adalah melalui paparan sinar matahari yang aman.