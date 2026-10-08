Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Moms, Ini 5 Cara Jaga Kesehatan Tulang Anak Sejak Dini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |09:05 WIB
Moms, Ini 5 Cara Jaga Kesehatan Tulang Anak Sejak Dini
Ilustrasi jaga kesehatan tulang anak. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Kesehatan tulang anak perlu diperhatikan sejak dini. Masa kanak-kanak dan remaja merupakan periode penting untuk membangun tulang yang kuat, sehingga kebiasaan yang diterapkan pada masa ini dapat mendukung kesehatan tulang dalam jangka panjang.

Melansir Hindustan Times, Dokter Spesialis Ortopedi, dr. Pushkar Chawla mengatakan, orang tua sebaiknya tak hanya mengandalkan suplemen untuk kesehatan tulang anak. Pola makan seimbang, aktivitas fisik secara rutin, serta kebiasaan hidup sehat juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tulang.

Cara Menjaga Kesehatan Tulang Anak

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua.

1. Pastikan kebutuhan kalsium terpenuhi

Kalsium merupakan salah satu nutrisi penting untuk pertumbuhan tulang. Anak bisa mendapatkan kalsium dari berbagai makanan, seperti susu, yoghurt, paneer, keju, ragi, biji wijen, sayuran berdaun hijau, dan makanan kaya kalsium lainnya.

2. Pastikan anak mendapat cukup vitamin D

Selain kalsium, vitamin D juga dibutuhkan karena membantu tubuh menyerap kalsium. Salah satu cara untuk mendapatkan vitamin D adalah melalui paparan sinar matahari yang aman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/298/3243921//teh_dan_kopi-L4j9_large.jpg
Kopi atau Teh yang Lebih Baik untuk Kesehatan Tulang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/298/3241573//teh-twug_large.jpg
Studi Ungkap Minum Teh Bikin Tulang Lebih Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/482/3230759//tulang-aRM0_large.jpg
Lompat Kecil Ternyata Bantu Bangun Kepadatan Tulang, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/482/3229817//ilustrasi_olahraga_saat_weekend-qwzK_large.jpg
Studi: Olahraga Hanya saat Weekend Bisa Turunkan Risiko Kematian hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/612/3229503//tidur-SBzR_large.jpg
Benarkah Tidur Tanpa Bantal Lebih Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/482/3216089//osteoporosis-7O9K_large.jpg
Mitos atau Fakta: Perempuan Lebih Rentan Alami Osteoporosis?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement