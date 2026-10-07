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Pesan Haru Ummi Pipik untuk Egy Maulana Vikri usai Timnas Indonesia Menang: Tetap Rendah Hati dan Sabar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |20:05 WIB
Pesan Haru Ummi Pipik untuk Egy Maulana Vikri usai Timnas Indonesia Menang: Tetap Rendah Hati dan Sabar
Keluarga Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza usai kemenangan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026. (Foto: dok Instagram/_ummi_pipik_)
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JAKARTA - Kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand pada Senin (5/10/2026) lalu menjadi momen membahagiakan bagi keluarga Egy Maulana Vikri. Untuk merayakannya, keluarga Egy dan keluarga sang istri, Adiba Khanza, berkumpul untuk makan malam bersama.

Momen kebersamaan itu dibagikan Ummi Pipik melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (7/10/2026). Tak hanya mengunggah suasana makan malam, ia juga menuliskan pesan panjang untuk sang menantu.

Ummi Pipik menyebut menantunya itu sebagai sosok pekerja keras dan sabar dalam merintis karier sebagai pesepak bola.

“Dinner with family, merayakan kemenangan, kita semua keluarga bangga dengan @egymaulanavikri,” tulis Ummi Pipik.

Ummi Pipik kemudian mengenang perjalanan Egy yang menurutnya tidak mudah. Ia menyebut Egy merantau ke Jakarta sejak masih muda demi menempuh pendidikan sepak bola.

      
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