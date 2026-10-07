Shandy Aulia Pakai Tas Mewah Rp4,5 Miliar, Tuai Sorotan Netizen

JAKARTA - Gaya hidup artis Shandy Aulia kembali menjadi sorotan. Shandy mencuri perhatian lewat berbagai unggahan saat bepergian ke luar negeri hingga koleksi fashion mewah yang dikenakannya.

Terbaru, Shandy Aulia terlihat duduk di dalam mobil. Di sampingnya tampak sebuah tas mewah yang langsung mencuri perhatian karena model dan materialnya dikenal sebagai salah satu produk fashion dengan harga fantastis.

Akun Instagram @hermes.selebriti mengidentifikasi tas yang dibawa Shandy sebagai Hermès Kelly 25 Retourne Bubblegum 5P Matte Alligator with Palladium Hardware.

Dalam unggahan tersebut, tas mewah itu disebut memiliki harga mencapai miliaran rupiah. Salah satu harga yang dicantumkan mencapai Rp4.537.152.000.

Tas berwarna pink tersebut pun langsung menjadi perhatian netizen. Tak sedikit yang mempertanyakan bagaimana seseorang bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk sebuah tas.

“Kerja apa sih gess biar bisa uang 4M cuma beli tas??” tulis akun a.beauty***.

Ada juga netizen yang menyinggung soal pajak ketika melihat harga tas tersebut.