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Potret Erin Wartia Tenteng Tas Mewah Seharga Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |19:00 WIB
Potret Erin Wartia Tenteng Tas Mewah Seharga Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah
Erin Wartia Trygina. (Foto: dok Instagram)
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JAKARTA - Nama Erin Taulany atau Erin Wartia Trygina kian mencuat imbas perceraiannya dengan Andre Taulany. Rumah tangga yang telah dibangun selama 19 tahun itu runtuh dikarenakan isu perselingkuhan.

Nama Erin Wartia kini tak lagi menggunakan embel-embel Taulany di username Instagramnya. Setelah cukup lama memakai nama @erintaulany, mantan istri Andre Taulany itu kini resmi menggantinya menjadi @erintrygina.

Pergantian username tersebut dibagikan Erin melalui Instagram Story. Ia mengungkapkan rasa syukur karena setelah menunggu cukup lama, proses pergantian username akhirnya berhasil dilakukan.

“Alhamdulillah sujud syukur setelah penantian dari akhir tahun berusaha utk proses ganti nama ke Meta akhirnya sekarang sdh terRENAME,” tulis Erin.

Menelusuri laman Instagramnya, Erin kerap sering membagikan unggahan traveling dengan menenteng tas mewah. Ia juga memakai tas tersebut hampir di setiap kesempatan. Nah, intip yuk tas-tas mewah Erin yang harganya ditaksir puluhan hingga ratusan juta rupiah.

1. Christian Dior Book Embroidered Canvas Tote Bag 

Erin Wartia pakai Christian Dior. (Foto: dok Instagram/erintrygina)
Erin Wartia pakai Christian Dior. (Foto: dok Instagram/erintaulanyofficial)

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