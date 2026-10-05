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3 Aroma Parfum yang Cocok Dipakai saat Cuaca Panas, Segar dan Bikin Mood Naik

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |13:05 WIB
3 Aroma Parfum yang Cocok Dipakai saat Cuaca Panas, Segar dan Bikin Mood Naik
Ilustrasi aroma parfum yang cocok untuk cuaca panas. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA -  Cuaca panas sering kali membuat tubuh terasa gerah dan kurang nyaman. Kondisi tersebut tentunya membuat penggunaan parfum menjadi sedikit tricky, terutama jika memilih aroma yang terlalu manis atau berat.

Saat cuaca sedang terik, parfum dengan aroma yang ringan dan menyegarkan bisa jadi pilihan. Wangi citrus, buah tropis, floral, hingga aroma yang mampu memberikan kesan fresh sepanjang hari.

3 Aroma Parfum Cocok untuk Cuaca Panas

Dilansir dari InStyle, berikut beberapa pilihan aroma parfum yang bisa kamu pakai saat cuaca sedang panas.

1. Buah Tropis

Wangi seperti jambu, markisa, mangga, dan leci memberikan kesan fruity yang segar dan cocok digunakan ketika cuaca sedang panas.

AVP of Product and Fragrance Development di Bath & Body Works, Mary Testa-Gough, mengatakan aroma buah tropis kini banyak dipadukan dengan citrus yang watery, floral transparan, dan musk ringan.

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Topik Artikel :
Cuaca Panas Parfum aroma parfum
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