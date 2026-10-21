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Tips Memakai Parfum saat Cuaca Panas, Agar Wangi Tahan Lama dan Tidak Menyengat

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |20:05 WIB
Tips Memakai Parfum saat Cuaca Panas, Agar Wangi Tahan Lama dan Tidak Menyengat
Parfum. (Foto: Freepik)
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CUACA panas bisa memengaruhi aroma parfum saat digunakan. Ada wewangian yang terasa lebih kuat dan menyengat ketika suhu meningkat, tetapi ada pula parfum yang justru terkesan cepat menghilang dari kulit.

Kondisi ini bisa membuat seseorang kesulitan mempertahankan aroma favoritnya sepanjang hari. Padahal, pemilihan parfum dan cara mengaplikasikannya dapat membantu wewangian terasa lebih nyaman saat beraktivitas di tengah cuaca panas.

Dilansir dari The Perfume Society, suhu dan kondisi kulit berperan dalam menentukan bagaimana parfum menguap serta tercium. Karena itu, menggunakan parfum saat cuaca panas membutuhkan beberapa penyesuaian agar aromanya tetap menyenangkan.

1. Gunakan Pelembap Sebelum Memakai Parfum

Fun Fact Memakai Parfum: Jangan Disemprot ke Rambut hingga Golden Time Memakainya!

Salah satu cara untuk membantu parfum bertahan lebih lama adalah menjaga kulit tetap lembap. Kulit yang kering dapat membuat aroma parfum terasa lebih cepat memudar.

Sebelum menyemprotkan parfum, gunakan losion atau pelembap tubuh tanpa pewangi. Produk tersebut membantu menjaga kelembapan kulit sehingga aroma parfum dapat bertahan lebih baik.

Minyak tubuh atau pelembap dengan tekstur lebih kaya juga bisa menjadi pilihan. Namun, pilih produk yang nyaman digunakan agar kulit tidak terasa terlalu lengket ketika cuaca sedang panas.

2. Semprotkan Parfum di Titik Tubuh yang Tepat

Selain pergelangan tangan dan leher, ada titik tubuh lain yang bisa menjadi tempat mengaplikasikan parfum, seperti bagian belakang lutut dan tengkuk.

Bagian tubuh tersebut dapat membantu aroma menyebar ketika seseorang bergerak. Meski demikian, ketahanan parfum tetap bergantung pada komposisi wewangian, kondisi kulit, dan aktivitas yang dilakukan.

Gunakan parfum secukupnya agar aromanya tidak terlalu menyengat, terutama ketika beraktivitas di ruangan tertutup atau berada dekat dengan orang lain.

 

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Topik Artikel :
Cuaca Panas Cuaca Panas parfum
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