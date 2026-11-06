5 Cara Menyimpan Parfum agar Kualitas Aromanya Tetap Terjaga, Jangan Asal Pajang!

PERNAH merasa wangi parfum favoritmu mulai berubah atau tidak tahan lama? Bisa jadi cara kamu menyimpannya jadi salah satu faktor penyebab kualitas aromanya menurun.

Dilansir dari The Southern Living, parfum ternyata cukup sensitif terhadap suhu, cahaya, dan udara. Jika diletakkan sembarangan, kandungan di dalamnya dapat mengalami perubahan sehingga aroma aslinya tidak sama lagi.

Agar kualitas parfum tetap terjaga, berikut beberapa cara tepat menyimpan parfum yang bisa kamu ikuti.

1. Hindari Suhu Ekstrem

Suhu yang berubah-ubah bisa memengaruhi kualitas parfum. Suhu panas bisa mempercepat proses penguraian molekul aroma, sedangkan suhu yang terlalu dingin bisa mengubah karakter wewangian. Karena itu, hindari menyimpan parfum di dekat jendela yang terkena sinar matahari atau di tempat yang suhunya sering berubah.

2. Jauhkan dari Paparan Sinar Matahari

Paparan sinar ultraviolet juga dapat memengaruhi warna dan aroma parfum. Bahkan, botol parfum berbahan kaca bening tidak sepenuhnya melindungi isinya dari sinar matahari. Sebaiknya simpan parfum di tempat yang gelap atau di dalam lemari agar kualitas aromanya lebih terjaga.