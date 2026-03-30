6 Cara Memakai Parfum agar Tahan Lama Seharian

JAKARTA – Parfum bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sayangnya, banyak orang merasa aroma parfum cepat hilang meski sudah disemprotkan berkali-kali.

Padahal, ada teknik khusus yang bisa membuat wanginya lebih awet tanpa harus boros pemakaian. Dengan cara yang tepat, parfum favoritmu bisa bertahan lebih lama dan tetap harum sepanjang hari.

Berikut enam cara memakai parfum agar tahan lama:

1. Gunakan Setelah Mandi

Waktu terbaik memakai parfum adalah setelah mandi. Kulit yang bersih dan lembap membantu mengunci aroma lebih baik dibandingkan kulit yang kering atau berkeringat.

2. Semprot di Titik Nadi