Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Parfum Floral yang Cocok Dipakai saat Hari Pernikahan

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |12:02 WIB
7 Parfum Floral yang Cocok Dipakai saat Hari Pernikahan
7 Parfum Floral yang Cocok Dipakai saat Hari Pernikahan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Bagi banyak calon pengantin, parfum bukan sekadar wangi. Ia adalah jejak kenangan yang akan terpatri setiap kali aroma itu tercium kembali di masa depan. Pemilihan parfum untuk hari pernikahan menjadi bagian penting dari persiapan, dan aroma floral selalu menjadi pilihan favorit karena kesan feminin, romantis, dan timeless.

Melansir dwpinsider, Jumat (15/8/2025), berikut tujuh rekomendasi parfum floral yang dapat membuat momen istimewa Anda semakin berkesan:

1. Chanel No.5 L’Eau

Versi segar dari ikon klasik Chanel No.5 ini menghadirkan paduan bunga mawar, ylang-ylang, dan melati, diperkaya dengan sentuhan citrus yang membuatnya terasa ringan dan modern.

2. Jo Malone Peony & Blush Suede


Perpaduan peony yang mekar sempurna dengan sentuhan apel merah dan suede menciptakan aroma yang manis, lembut, sekaligus elegan.

3. Dior J’adore


Simbol kemewahan dalam botol, J’adore menonjolkan campuran bunga-bunga putih seperti melati, magnolia, dan lily of the valley, memberikan kesan glamor yang tak terlupakan.

Buat kamu yang sedang mencari makeup dan parfum, jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan menarik dengan harga promo.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/611/3158036/parfum-C9UF_large.jpg
5 Parfum Mewah dengan Aroma Kemenyan, Wangi Hangat yang Elegan dan Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/611/3073057/parfum-7Qn9_large.jpg
3 Rekomendasi Parfum Pria Terbaik di Bawah Rp200 Ribu, Bikin Cewek Takluk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/194/2868937/10-rekomendasi-parfum-lokal-terbaik-untuk-pria-ada-seharga-rp55-000-rhuqkaMGeN.jpg
10 Rekomendasi Parfum Lokal Terbaik untuk Pria, Ada Seharga Rp55.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/03/195/524321/nhKTDyjWbg.jpg
Cara Irit Pakai Parfum Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/01/16/29/414392/RZ1aDQ9d3p.jpg
Koleksi Wewangian Michael Jackson Siap Diluncurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/12/05/195/400288/N34RiwkhDA.jpg
Liv Tyler Tampil Seadanya di Iklan Givenchy Terbaru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement