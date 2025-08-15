7 Parfum Floral yang Cocok Dipakai saat Hari Pernikahan

JAKARTA — Bagi banyak calon pengantin, parfum bukan sekadar wangi. Ia adalah jejak kenangan yang akan terpatri setiap kali aroma itu tercium kembali di masa depan. Pemilihan parfum untuk hari pernikahan menjadi bagian penting dari persiapan, dan aroma floral selalu menjadi pilihan favorit karena kesan feminin, romantis, dan timeless.

Melansir dwpinsider, Jumat (15/8/2025), berikut tujuh rekomendasi parfum floral yang dapat membuat momen istimewa Anda semakin berkesan:

1. Chanel No.5 L’Eau

Versi segar dari ikon klasik Chanel No.5 ini menghadirkan paduan bunga mawar, ylang-ylang, dan melati, diperkaya dengan sentuhan citrus yang membuatnya terasa ringan dan modern.

2. Jo Malone Peony & Blush Suede



Perpaduan peony yang mekar sempurna dengan sentuhan apel merah dan suede menciptakan aroma yang manis, lembut, sekaligus elegan.

3. Dior J’adore



Simbol kemewahan dalam botol, J’adore menonjolkan campuran bunga-bunga putih seperti melati, magnolia, dan lily of the valley, memberikan kesan glamor yang tak terlupakan.

