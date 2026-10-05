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Waktu yang Tepat Makan Apel agar Gula Darah Stabil, Ini Kata Ahli Gizi

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |20:05 WIB
Waktu yang Tepat Makan Apel agar Gula Darah Stabil, Ini Kata Ahli Gizi
Ilustrasi makan apel. (Foto: dok Magnific/benzoix)
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JAKARTA - Apel menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan kerap dijadikan pilihan camilan. Selain manis dan segar, apel juga mengandung serat serta antioksidan yang baik untuk tubuh. Buah berwarna merah ini juga dikatakan memiliki manfaat bagi kadar gula darah.

Dilansir dari Health, apel memiliki indeks glikemik rendah dan kaya akan serat. Kandungan tersebut dapat membantu memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga kenaikan gula darah setelah makan tidak terlalu cepat.

Lantas, kapan waktu yang tepat untuk makan apel agar gula darah tetap stabil?

1. Saat Sarapan

Ahli epidemiologi gizi, Jacqueline A. Vernarelli, menjelaskan makan apel saat sarapan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama berkat serat di dalamnya. Apel juga mengandung asam klorogenat yang membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah lonjakan kadar gula setelah makan.

Meski demikian, mengonsumsi satu buah apel saja tidak secara signifikan meningkatkan metabolisme tubuh. Namun, kandungan seratnya mampu menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung keteraturan buang air besar.

2. Sebelum atau Bersamaan dengan Makan Utama

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Topik Artikel :
Apel gula darah Makan Apel
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