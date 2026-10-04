Suka Tanaman Sukulen? Ini Jenis Tanah yang Cocok

JAKARTA - Sukulen adalah tanaman yang unik dan dikenal mudah dirawat, karena mampu menyimpan air di daun dan batangnya. Namun, bukan berarti tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di semua jenis tanah.

Salah memilih media tanam justru bisa membuat sukulen sulit tumbuh, bahkan berisiko mati. Pasalnya, tanaman ini membutuhkan media yang memiliki drainase baik agar air tak terlalu lama menggenang di sekitar akar.

Sukulen pada dasarnya tumbuh di lingkungan yang cenderung kering. Karena itu, media tanamnya sebaiknya memiliki karakter berpasir, berpori, tidak terlalu kaya nutrisi, serta memungkinkan air mengalir dengan cepat.

Tanah Sukulen Beda dengan Tanah Biasa

Tanah untuk tanaman hias dirancang untuk mempertahankan kelembapan. Sementara itu, sukulen tak membutuhkan media yang terus-menerus basah.

Media tanam sukulen sebaiknya punya kandungan bahan organik yang lebih rendah dibandingkan campuran tanah untuk tanaman hias biasa. Teksturnya juga perlu lebih berpasir, berbutir, ringan, dan memiliki banyak ruang untuk sirkulasi udara. Drainase yang baik penting karena terlalu banyak air dapat membuat akar sukulen bermasalah.

Campuran Tanah yang Cocok untuk Sukulen