Ampas Kopi Bisa untuk Tanaman Hias, Ini Cara Manfaatkannya agar Bikin Subur

AMPAS kopi memang mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Tetapi, jika diberikan secara berlebihan atau dengan cara kurang tepat, ampas kopi justru bisa mengganggu pertumbuhan tanaman.

Dilansir dari laman Southern Living, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan ampas kopi untuk tanaman hias.

1. Manfaat Ampas Kopi untuk Tanaman

Ampas kopi mengandung nitrogen, salah satu unsur penting dalam pupuk yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, ampas kopi bekas seduhan juga memiliki kandungan kalium serta sejumlah kecil magnesium, fosfor, dan kalsium.

Nutrisi tersebut dapat menjaga kesehatan tanaman, terutama jika unsur-unsur tersebut belum tersedia dalam jumlah cukup di dalam tanah. Tanaman hias juga sesekali membutuhkan tambahan nutrisi karena sebagian kandungan unsur hara dapat terbawa keluar saat tanaman disiram.

Ampas kopi juga berpotensi melindungi tanaman dari penyakit. Selain itu, ampas kopi mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur yang tidak berbahaya bagi tanaman. Mikroorganisme tersebut berpotensi bersaing dengan patogen yang dapat merusak tanaman.

2. Risiko Menggunakan Ampas Kopi

Penggunaan ampas kopi pada tanaman bisa menyebabkan pertumbuhan jamur. Ampas kopi yang mulai terurai menciptakan lingkungan yang disukai fungus gnats, serangga kecil yang kerap ditemukan di sekitar tanaman. Larvanya dapat merusak tanaman ketika memakan bagian akar.

Ampas kopi juga mengandung kafein dan senyawa lain yang berpotensi beracun bagi tanaman. Ampas kopi segar memiliki risiko lebih tinggi karena kandungan kafeinnya masih banyak. Selain itu, selama proses penguraian, ampas kopi dapat mengikat nitrogen di dalam tanah sehingga unsur hara menjadi kurang tersedia bagi tanaman.

Ampas kopi segar juga memiliki tingkat keasaman cukup tinggi. Kondisi ini mungkin tidak cocok untuk sejumlah tanaman hias yang sensitif terhadap perubahan pH tanah. Sementara itu, ampas kopi bekas seduhan memiliki tingkat keasaman lebih rendah, dengan pH mendekati netral, yaitu sekitar 6,8.