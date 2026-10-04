Sikat Gigi Sebelum atau Setelah Sarapan? Ini Waktu yang Tepat Menurut Dokter

JAKARTA - Hal yang dilakukan oleh kebanyakan orang sesaat setelah bangun tidur adalah sikat gigi. Namun, sebenarnya mana yang lebih baik? Sikat gigi sebelum atau sesudah sarapan?

Melansir laman Health, ternyata banyak dokter gigi yang justru menyarankan untuk menyikat gigi sebelum sarapan, bukan setelahnya.

Lektor Kepala Jurusan Ilmu Diagnostik, Fakultas Kedokteran Gigi Rutgers, dr. Steven S. Toth, menjelaskan produksi air liur akan berkurang saat tidur. Kondisi tersebut membuat mulut menjadi lebih kering, sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan membentuk plak pada gigi.

Karena itu, sikat gigi sebelum sarapan dapat membantu membersihkan plak yang terbentuk sepanjang malam.

Nah, apakah harus sikat gigi lagi setelah makan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan? Menurut dr. Toth, dalam kebanyakan kasus, menyikat gigi dua kali dalam waktu yang berdekatan tidak diperlukan. Jika gigi sudah dibersihkan secara menyeluruh menggunakan pasta gigi berfluoride sebelum sarapan, perlindungan untuk pagi hari sudah didapatkan.