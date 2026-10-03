Potret Gemas Kamari Main Bareng Anak Lesti dan Rizky Billar di SUGBK saat Dukung Timnas Indonesia

ADA momen menggemaskan di tengah euforia dukungan terhadap Timnas Indonesia. Kamari, putri Jennifer Hubner, terlihat menghabiskan waktu bersama Abang L, putra Lesti Kejora dan Rizky Billar, saat keduanya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kebersamaan kedua anak tersebut terjadi ketika mereka sama-sama hadir untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia saat hadapi Timnas Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Momen itu kemudian dibagikan Lesti Kejora melalui media sosial dan langsung menarik perhatian warganet.

1. Kompak Pakai Jersey Timnas Indonesia

Dalam potret yang dibagikan, Abang L dan Kamari terlihat duduk bersebelahan di tribun stadion. Keduanya sama-sama mengenakan atribut Timnas Indonesia.

Abang L tampil mengenakan jersey berwarna merah, sedangkan Kamari memakai jersey putih dengan detail merah. Keduanya tampak menikmati waktu bersama di tengah suasana stadion yang ramai.

Momen tersebut semakin menggemaskan karena Abang L dan Kamari terlihat asyik menggunakan satu tablet bersama. Keduanya tampak memperhatikan layar sambil sesekali tersenyum dan tertawa.

2. Abang L Senang Bisa Bertemu Kamari

Lesti Kejora turut mengungkapkan kebahagiaannya melihat putranya bisa bertemu dan bermain bersama Kamari. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jennifer Hubner yang telah mengizinkan Kamari bermain bersama Abang L.

"Abang seneng banget hari ini Indonesia menang terus abang ketemu sama Kamari," tulis Lesti dalam unggahannya.

"Terimakasih mama Jennifer uda bolehin abang maen," lanjutnya.

Jennifer kemudian ikut memberikan respons di kolom komentar. Dia menyebut momen tersebut menggemaskan.