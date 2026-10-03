5 Tanaman yang Ampuh Bantu Usir Nyamuk dari Rumah

NYAMUK di rumah memang selalu bikin kesal. Baru duduk santai sebentar, tiba-tiba sudah sibuk menepuk-nepuk tangan karena serangga kecil ini mengganggu.

Selain menjaga rumah tetap bersih dan tidak membiarkan air menggenang, beberapa tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara alami untuk membantu mengurangi gangguan nyamuk. Dikutip dari Country Living, sejumlah tanaman memiliki minyak esensial yang dalam penelitian laboratorium menunjukkan potensi untuk mengusir nyamuk.

Namun, menanamnya begitu saja di halaman tidak serta-merta membuat rumah bebas nyamuk. Berikut beberapa tanaman yang bisa membantu rumahmu bebas dari nyamuk.

1. Serai

Serai tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini sering digunakan sebagai bumbu masakan dan mudah ditemukan di pasar maupun dapur rumah.

Serai juga disebut sebagai bahan alami yang banyak digunakan dalam produk pengusir nyamuk. Tanaman ini relatif mudah ditanam. Jadi, selain bisa dipakai untuk memasak, serai dapat menjadi tambahan tanaman di sekitar rumah.

2. Kemangi

Bukan cuma enak dijadikan lalapan, kemangi ternyata juga punya manfaat lain. Tanaman dengan aroma khas ini termasuk yang diteliti karena kandungan minyak esensialnya.

Kemangi juga cukup mudah ditemukan di Indonesia. Kamu bisa menanamnya di pot dan meletakkannya di area yang mendapat cukup sinar matahari.