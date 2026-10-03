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Mitos atau Fakta: Minum Air Es Bisa Bikin Gendut? Ini Penjelasan Menkes Budi

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |16:05 WIB
Mitos atau Fakta: Minum Air Es Bisa Bikin Gendut? Ini Penjelasan Menkes Budi
Minum air es. (Foto: Freepik)
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AIR es kerap kali disalah pahami oleh masyarakat sebagai salah satu penyebab dari obesitas atau kegemukan pada seseorang. Bahkan, hingga saat ini belum diketahui apa penyebab air es dipersepsikan seperti itu.

Fakta dari anggapan itu pun dibongkar Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin. Secara ilmiah, air es bukanlah penyebab dari kegemukan atau obesitas.

AIR ES

1. Air Es Tidak Bikin Gendut

Menkes Budi dalam unggahan video di akun Instagramnya menegaskan bahwa air es atau air putih dingin sama sekali tidak menyebabkan kegemukan. Ia menjelaskan secara medis dan gizi, air putih murni baik disajikan dalam suhu hangat, ruang, maupun dingin tidak memiliki kandungan kalori. Oleh karena itu, konsumsi air es secara alami tidak memicu penumpukan lemak atau menambah massa tubuh.

"Jangan minum es, nanti gendut! Sering denger enggak? Kayaknya yang bikin mitos itu, dulu sekolah cuma berhenti di gerbang doang deh," kata Budi.

"Es ini kan air murni, kalian minum satu galon aja enggak bakal bikin gemuk karena 0 kalori. Adanya juga bikin kembung," jelas dia.

 

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