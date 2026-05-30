Mitos atau Fakta: Minum Es Usai Makan Gulai atau Rendang Bikin Lemak Membeku di Perut?

ANGGAPAN bahwa minum es jeruk atau air es setelah makan gulai, rendang, atau daging berlemak bisa membuat lemak membeku di dalam perut dan usus masih berkembang di masyarakat. Lantas, apakah hal itu benar atau sekadar mitos belaka?

Ternyata, pandangan itu tidak sesuai dengan cara kerja sistem pencernaan manusia. Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, dr. Dwi Rendra Hadi, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, pun memberikan penjelasannya.

1. Lemak Membeku di Perut dengan Minum Es?

dr. Rendra menegaskan bahwa anggapan tersebut hanyalah mitos semata. Tubuh manusia memiliki sistem pencernaan yang bekerja pada suhu stabil, yaitu sekitar suhu inti tubuh 37 derajat Celsius.

Artinya, makanan maupun minuman yang masuk akan segera menyesuaikan dengan kondisi suhu di dalam tubuh. Menurut dr. Rendra, minuman dingin tidak akan bertahan lama dalam kondisi dingin di dalam lambung.

“Rasanya kita kalau makan daging kambing atau sapi (minumnya) pakai air es ya, tapi kolesterol tetap tinggi. Jadi itu mitos,” ujar dr. Rendra.