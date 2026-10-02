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Hari Batik Nasional, Intip Gaya Stylish Deretan Selebriti dalam Balutan Batik di Panggung Internasional

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |18:05 WIB
Hari Batik Nasional, Intip Gaya Stylish Deretan Selebriti dalam Balutan Batik di Panggung Internasional
Cinta Laura. (Foto: Instagram/@claurakhiel)
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BATIK tidak hanya identik dengan busana formal. Di tangan para desainer dan selebriti, kain tradisional Indonesia tersebut dapat diolah menjadi berbagai gaya, mulai dari kebaya elegan hingga busana modern yang cocok dikenakan di acara bergengsi.

Sejumlah selebriti perempuan Indonesia pun kerap mengenakan batik dalam berbagai kesempatan. Tak hanya saat menghadiri acara budaya atau perayaan Hari Batik Nasional, batik juga hadir dalam penampilan mereka di ajang internasional, acara film, hingga kegiatan profesional.

Berikut deretan selebriti perempuan yang pernah tampil stylish dalam balutan batik:

1. Cinta Laura – Red Carpet Cannes Film Festival 2025

Cinta Lauta

Cinta Laura menjadi salah satu selebriti yang membawa batik ke panggung internasional. Saat menghadiri Festival Film Cannes 2025 di Prancis, Cinta tampil dalam balutan kebaya merah rancangan Intan Avantie yang dipadukan dengan kain Batik Prada bermotif bunga dari Pekalongan.

Busana tersebut dikenakan Cinta Laura ketika menghadiri pemutaran perdana film Eddington dalam rangkaian Festival Film Cannes pada 16 Mei 2025. Penampilannya memadukan kebaya bergaya kontemporer dengan kain batik sehingga menciptakan tampilan yang glamor sekaligus tetap memperlihatkan identitas busana Indonesia.

Tak hanya mengenakan batik, Cinta juga dikenal aktif memperkenalkan batik kepada figur internasional. Pada Paris Fashion Week 2024, ia bahkan memberikan kain batik kepada model dan aktris, Cara Delevingne.

2. Maudy Ayunda – ASEAN Business Award 2023

Maudy Ayunda

Maudy Ayunda juga pernah menjadikan batik sebagai bagian dari penampilannya dalam acara berskala internasional. Saat menjadi juri ASEAN Business Award dalam rangkaian KTT ASEAN ke-43 pada 2023, Maudy mengenakan busana bergaya hanbok yang dipadukan dengan batik Cirebon.

Rok batik tersebut dirancang khusus untuk Maudy oleh Wilsen Willim. Motif merak dan kupu-kupu digunakan sebagai aksen yang memberikan kesan feminin sekaligus klasik khas batik pesisiran Cirebon.

Atasan hitam bergaya blazer dipadukan dengan rok berpotongan high-waist menyerupai siluet hanbok. Penampilan tersebut menjadi contoh bagaimana batik dapat dikemas dengan sentuhan modern untuk menghadiri acara formal. 

 

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