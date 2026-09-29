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Potret Gemas Kamari Setia Dukung Justin Hubner Bela Timnas Indonesia Lawan Malaysia di SUGBK

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |06:05 WIB
Potret Gemas Kamari Setia Dukung Justin Hubner Bela Timnas Indonesia Lawan Malaysia di SUGBK
Jennifer Coppen dan Kamari. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
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MOMEN menggemaskan terlihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Senin 28 September 2026. Di tengah atmosfer pertandingan yang dipenuhi suporter, sosok Kamari, putri Jennifer Coppen, turut mencuri perhatian.

Kamari hadir bersama Jennifer, keluarga, dan sejumlah rekan untuk memberikan dukungan langsung kepada Justin Hubner yang memperkuat Timnas Indonesia. Kehadiran Kamari menjadi salah satu momen menarik di luar lapangan. Ia datang ke stadion untuk menyaksikan Justin berjuang bersama skuad Garuda dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Jennifer Coppen dan Kamari

1. Kamari Hadir di SUGBK

Dalam unggahan Jennifer di Instagram terlihat Jennifer dan Kamari terlihat hadir langsung di SUGBK pada malam pertandingan. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan kepada Justin Hubner yang tampil membela Timnas Indonesia menghadapi Malaysia.

Sebelumnya, Kamari juga sempat hadir menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Singapura di SUGBK pada 25 September 2026. Saat itu, Jennifer bersama keluarga dan putrinya terlihat mengantre untuk masuk ke stadion.

Kamari bahkan sempat mendapatkan jersey Timnas Indonesia khusus dari Justin. Jersey tersebut memiliki tulisan “Kamari Hubner” di bagian belakang dan nomor 23 yang merupakan nomor punggung Justin.

 

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