Hidup Itu Keras! Begini Cara Didik Anak agar Kuat Mental

JAKARTA - Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mampu menghadapi berbagai masalah. Karena itu, ketika anak mengalami kesulitan, tak sedikit orang tua yang refleks ingin langsung membantu.

Misalnya, saat anak lupa bawa tugas sekolah, bertengkar dengan teman, sulit mengerjakan soal matematika, atau kecewa karena tak terpilih dalam sebuah permainan. Rasanya memang sulit melihat anak kesusahan tanpa ikut turun tangan.

Melansir The Times of India, psikiater Daniel G. Amen mengungkapkan, kebiasaan terlalu sering menyelesaikan masalah anak justru bisa membuat mereka kurang percaya diri saat menghadapi persoalan sendiri. Ia menyarankan orang tua memberi anak kesempatan untuk mencari solusi sebelum langsung memberikan jawaban.

Jangan Langsung Memberikan Solusi

Salah satu cara sederhana yang disarankan adalah mengubah respons ketika anak datang membawa masalah.

Daripada langsung mengatakan, "Biar Mama atau Papa yang urus," orang tua bisa bertanya, "Menurut kamu, sebaiknya kita bagaimana?"

Pertanyaan sederhana seperti ini bisa mendorong anak untuk berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mencoba mencari jalan keluar sendiri.