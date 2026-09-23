Potret Menawan Rachel Vennya di Perayaan Ulang Tahun, Dapat Cake Cantik dari Fuji

RACHEL Vennya kembali mencuri perhatian. Kali ini, sang selebgram cantik itu curi perhatian dalam momen perayaan ulang tahunnya.

Penampilannya yang menawan dalam balutan busana feminin membuat suasana perayaan semakin spesial. Di hari spesialnya itu, kerabat dan sahabat terdekat pun hadir, termasuk Fuji Utami.

1. Rachel Vennya Ulang Tahun

Ya, Rachel Vennya merayakan ulang tahun ke-30 pada Rabu, 23 September 2026. Kemarin, usianya bertambah menjadi 31 tahun karena Rachel Vennya lahir pada 1995.

Di hari bahagianya, Rachel mendapatkan berbagai ucapan dan kejutan dari orang-orang terdekat. Dia juga undang kerabat untuk merayakan ulang tahunnya itu.

Rachel tampil menawan di hari spesialnya tersebut. Dia kenakan gaun panjang berkelir putih. Penampilannya makin cantik dengan gaya rambut yang dicepol menjadi satu ke belakang.