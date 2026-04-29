Rachel Vennya Bela Selebgram yang Dihujat karena Ngaku Jadi Korban Pelecehan

JAKARTA - Selebgram Unadembler baru-baru ini menceritakan pengalaman buruknya yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Pengakuan itu dibagikan di akun Instagram-nya pada Minggu (26/4/2026).

Una mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual di rumahnya sendiri. Namun, bukannya mendapat simpati, ia justru dihujat di media sosial Threads.

Publik menduga bahwa kejadian itu hanyalah cerita fiktif yang dibuat Una agar namanya viral. Mereka menganggap cerita yang dibagikan tidak masuk akal, apalagi jati diri Una sesungguhnya adalah seorang pria.

Di tengah ramainya hujatan pada Una, salah satu sahabatnya yang juga selebgram ternama, yaitu Rachel Vennya, ikut angkat bicara. Lewat kolom komentar Threads, Rachel membela Una sekaligus mengajak publik untuk tetap berempati, terlepas dari pro dan kontra yang ada.

“Aku ngerti Una punya banyak salah, dan aku sebagai teman pasti selalu ingetin dia. Kita anggap ini ‘karma’ dia, tapi sebagai seorang teman, aku nggak akan tega lihat dia digituin orang lain sampai ketakutan,” tulis Rachel.