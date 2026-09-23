Benarkah Air Kelapa Bisa Bikin Berat Badan Naik?

AIR kelapa sering dianggap sebagai minuman sehat karena mengandung air dan sejumlah elektrolit, seperti kalium dan magnesium. Rasanya yang manis alami juga membuat air kelapa kerap dipilih sebagai alternatif minuman bersoda atau minuman manis lainnya.

Namun, muncul pertanyaan benarkah minum air kelapa bisa membuat berat badan naik? Hal ini penting diketahui karena di cuaca yang sangat panas seperti terjadi belakangan ini, air kelapa kerap jadi pilihan untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga.

1. Air Kelapa Bisa Bikin Berat Badan Naik?

Dilansir dari Vinmec, air kelapa tidak secara otomatis menyebabkan kenaikan berat badan. Akan tetapi, seperti makanan dan minuman lain yang mengandung kalori, konsumsi dalam jumlah berlebihan tetap dapat berkontribusi terhadap penambahan berat badan jika membuat total asupan kalori harian melebihi kebutuhan tubuh.

Meskipun berasal dari buah dan mengandung gula alami, air kelapa bukan berarti bebas kalori. Dalam satu cangkir atau sekitar 240–250 ml air kelapa, terdapat sekitar 45 kalori dan sekitar 10–11 gram gula, meskipun jumlahnya dapat berbeda tergantung jenis dan tingkat kematangan kelapa.

Jumlah tersebut memang relatif rendah jika dibandingkan dengan banyak minuman manis lainnya. Namun, jika air kelapa dikonsumsi berkali-kali dalam sehari tanpa memperhitungkan asupan makanan dan minuman lainnya, kalorinya tetap dapat terakumulasi.

Sebagai contoh, mengonsumsi beberapa gelas air kelapa dalam sehari tentu memberikan lebih banyak kalori dibandingkan hanya minum satu gelas.