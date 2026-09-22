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Inovasi Tanpa Henti: ISAGO Drop Koleksi Makna Mendalam dari SOL

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |13:01 WIB
Inovasi Tanpa Henti: ISAGO Drop Koleksi Makna Mendalam dari SOL
ISAGO keluarkan koleksi terbaru
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JAKARTA — Tren perhiasan bagi Generasi Z dan Millennials kini telah bergeser. Tampil memukau dan stylish tak lagi harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Menjawab kebutuhan anak muda yang makin peka isu lingkungan, brand pionir sustainable fine jewelry, ISAGO, resmi menghadirkan koleksi perhiasan etis berbasis lab-grown diamond yang siap mencuri perhatian. Bukan cuma menawarkan estetika yang effortless chic, lini sustainable fine jewelry berbasis lab-grown diamond ini menjadi pilihan utama generasi muda karena dibuat di dalam laboratorium berteknologi tinggi tanpa aktivitas penambangan
yang merusak alam. 

Secara fisik, kimia, dan pendar kilau, batu mulia ini 100% identik dengan berlian tambang konvensional (lengkap dengan sertifikasi internasional IGI), namun hadir dengan jejak karbon yang jauh lebih rendah dan bebas konflik ekologis.

"Anak muda hari ini tidak cuma mencari kemewahan visual, tapi juga cerita dan nilai etis di balik perhiasan yang mereka pakai. Lewat kehadiran koleksi sustainable fine jewelry ini, ISAGO membuktikan bahwa kamu bisa mengoleksi perhiasan mewah berkualitas tinggi yang aman untuk bumi dan pas untuk melengkapi daily style kamu." — TIM ISAGO

Tentang Koleksi: Koleksi Étoile

      
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