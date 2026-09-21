Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Batal Bypass Jantung karena Berisiko, Tubuh Doddy Katamsi Sulit Keluarkan Racun

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |08:05 WIB
Batal Bypass Jantung karena Berisiko, Tubuh Doddy Katamsi Sulit Keluarkan Racun
Musisi Doddy Katamsi. (Foto: dok Instagram/doddykatamsi)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis legendaris Doddy Katamsi tengah berjuang melawan komplikasi penyakit di ranjang rumah sakit. Sang musisi yang awalnya direncanakan menjalani operasi untuk prosedur bypass jantung, namun tim medis terpaksa membatalkan tindakan tersebut karena faktor risiko yang tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh pihak kerabat melalui unggahan media sosial akun @uthie_project yang bersumber dari keterangan @chikatamsi_.

Disebutkan bahwa hasil pemeriksaan dan observasi mendalam tim dokter menunjukkan tubuh Doddy tidak memungkinkan untuk menjalani operasi pembedahan bypass.

"Rencana awalnya akan ditindak untuk bypass jantung, namun setelah pemeriksaan dan observasi yang panjang, ternyata tubuhnya tidak support untuk di-bypass. Berbahaya saat proses dan pasca operasi," tulis keterangan dikutip pada Senin (21/9/2026).

Demi menyelamatkan fungsi kardiovaskularnya, tim dokter pun beralih ke opsi pemasangan ring. Kendati tindakan ini lebih minim invasi, tantangan baru justru muncul dari zat pewarna kontras yang digunakan selama prosedur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/482/3243329//doddy_katamsi-d5EN_large.jpg
Musisi Doddy Katamsi Tengah Jalani Perawatan, Kondisinya Sempat Alami Delirium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/482/3224596//dokter_nancy-wDuA_large.jpg
Dokter Ungkap Pasang Ring Jantung hingga Belasan Bisa Berakibat Fatal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement