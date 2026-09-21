Batal Bypass Jantung karena Berisiko, Tubuh Doddy Katamsi Sulit Keluarkan Racun

JAKARTA - Vokalis legendaris Doddy Katamsi tengah berjuang melawan komplikasi penyakit di ranjang rumah sakit. Sang musisi yang awalnya direncanakan menjalani operasi untuk prosedur bypass jantung, namun tim medis terpaksa membatalkan tindakan tersebut karena faktor risiko yang tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh pihak kerabat melalui unggahan media sosial akun @uthie_project yang bersumber dari keterangan @chikatamsi_.

Disebutkan bahwa hasil pemeriksaan dan observasi mendalam tim dokter menunjukkan tubuh Doddy tidak memungkinkan untuk menjalani operasi pembedahan bypass.

"Rencana awalnya akan ditindak untuk bypass jantung, namun setelah pemeriksaan dan observasi yang panjang, ternyata tubuhnya tidak support untuk di-bypass. Berbahaya saat proses dan pasca operasi," tulis keterangan dikutip pada Senin (21/9/2026).

Demi menyelamatkan fungsi kardiovaskularnya, tim dokter pun beralih ke opsi pemasangan ring. Kendati tindakan ini lebih minim invasi, tantangan baru justru muncul dari zat pewarna kontras yang digunakan selama prosedur.