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Jangan Salah Kaprah, Ini 4 Fakta soal Vitamin C yang Perlu Diketahui

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |09:05 WIB
Jangan Salah Kaprah, Ini 4 Fakta soal Vitamin C yang Perlu Diketahui
Ilustrasi vitamin C. (Foto: dok Magnific/kroshka__nastya)
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JAKARTA - Vitamin C sering dianggap sebagai salah satu senjata andalan ketika badan mulai terasa sakit. Begitu pilek atau flu datang, tak sedikit orang yang langsung mengonsumsi vitamin C, termasuk dalam bentuk tablet effervescent atau suplemen dosis tinggi.

Harapannya tentu sederhana, yaitu supaya gejala cepat reda dan tubuh segera pulih. Namun, anggapan bahwa semakin banyak vitamin C akan semakin cepat menyembuhkan pilek ternyata tidak sepenuhnya benar.

Fakta-fakta soal Vitamin C

Melansir The Standard, Dokter THT Hu Hao-chun membagikan penjelasan mengenai sejumlah fakta yang masih banyak dipercaya soal vitamin C. Berikut empat faktanya:

1. Vitamin C Tak Bisa Mencegah Pilek

Salah satu anggapan yang cukup populer adalah rutin mengonsumsi vitamin C bisa membuat seseorang terhindar dari pilek.

Menurut penjelasan dr. Hu, anggapan tersebut sudah berkembang sejak tahun 1970-an setelah buku karya peraih Nobel, Linus Pauling, membahas manfaat vitamin C.

      
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Topik Artikel :
flu Jambu Biji pilek Vitamin C
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