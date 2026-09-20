Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, Dokter Ungkap Bahaya hingga Risiko Kematian

JAKARTA — Zat Etomidate saat ini tengah banyak disorot usai selebgram Julia Prastini alias Jule ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta atas dugaan penyalahgunaan zat tersebut melalui cartridge vape.

Lalu seberapa bahaya dan mengapa zat tersebut rentan disalahgunakan? Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, memaparkan bahaya serius di balik penggunaan obat anestesi tersebut yang kini kerap disalahgunakan untuk mengincar efek rileks hingga sensasi nge-fly.

“Etomidate adalah salah satu zat yang rawan disalahgunakan dan dapat dimasukkan ke cairan vape. Izin gue bahas singkat mengenai penyalahgunaan Etomidate di vape, yang merupakan salah satu penyalahgunaan obat terbanyak akhir-akhir ya," tulis dr. Adam, dikutip Minggu (20/9/2026).

Etomidate untuk Keperluan Anestesi

Ia menerangkan bahwa Etomidate sejatinya merupakan medis beresep keras yang ditujukan khusus untuk prosedur medis berupa anestesi atau pembiusan.

"Etomidate adalah obat yang digunakan untuk keperluan anestesi atau pembiusan, yang diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah. Etomidate bekerja dengan menghambat aktivitas sistem saraf pusat, sehingga berujung pada menurunnya aktivitas otak dan akhirnya menjadi tidak sadar," katanya.