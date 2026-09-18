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Profil dan Potret Sydney Sweeney, Aktris Cantik yang Dikritik Para Atlet Dunia Usai Tampil Topless

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |06:15 WIB
Profil dan Potret Sydney Sweeney, Aktris Cantik yang Dikritik Para Atlet Dunia Usai Tampil Topless
Profil dan Potret Sydney Sweeney, Aktris Cantik yang Dikritik Para Atlet Dunia Usai Tampil Topless (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Nama Sydney Sweeney kembali menjadi sorotan setelah tampil dalam kampanye iklan terbaru platform prediksi olahraga asal Amerika Serikat, Novig. Penampilan aktris Hollywood tersebut menuai kritik dari sejumlah atlet perempuan dunia.

Dalam kampanye itu, Sydney tampil topless dengan menggunakan sejumlah perlengkapan olahraga untuk menutupi bagian tubuhnya. Beberapa properti yang digunakan antara lain bola American football, raket tenis, dan tongkat bisbol.

Penampilan tersebut kemudian memicu perdebatan. Sejumlah atlet perempuan menilai konsep iklan terlalu menonjolkan aspek seksual terhadap perempuan dan dianggap tidak sejalan dengan semangat kesetaraan gender dalam olahraga.

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Bagi para pengkritiknya, dunia olahraga semestinya lebih menekankan kemampuan dan pencapaian atlet dibandingkan penampilan fisik. Kontroversi tersebut pun membuat sosok Sydney Sweeney kembali menjadi perhatian publik.

Lantas, siapa sebenarnya aktris yang dikenal lewat serial Euphoria tersebut? Berikut profil dan perjalanan karier Sydney Sweeney.

Profil dan Biodata Sydney Sweeney

  • Nama lengkap: Sydney Bernice Sweeney
  • Tempat, tanggal lahir: Spokane, Washington, Amerika Serikat, 12 September 1997
  • Usia: 29 tahun (per 2026)
  • Profesi: Aktris, produser film
  • Rumah produksi: Fifty-Fifty Films
  • Tahun aktif: 2009–sekarang
  • Instagram: @sydney_sweeney

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