Potret Manis Istri Witan Sulaeman Nonton Langsung Persija Jakarta Berlaga di SUGBK: Nemenin Duniaku Nonton Dunianya

ADA momen manis di tengah pertandingan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Istri Witan Sulaeman, Rismahani, terlihat hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada sang suami saat Macan Kemayoran berlaga.

Kehadiran sang istri menjadi bentuk dukungan tersendiri bagi Witan yang menjalani aktivitasnya sebagai pesepakbola profesional. Dari tribun SUGBK, ia menyaksikan langsung jalannya pertandingan sekaligus memberikan semangat untuk sang suami.

1. Temani sang Suami di Stadion

Dalam foto yang diunggah Risma di Instagram pribadinya @rismahanisulaiman_, terlihat momen manis dirinya menyaksikan klub yang dibela Witan, yakni Persija, melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027. Laga itu tepatnya digelar di SUGBK pada Sabtu 12 September 2026.

Pada laga itu, Persija berhasil meraih kemenangan. Mereka menang tipis dengan skor 2-1 berkat gol Alexander Jeremejeff (41') dan juga Ivan Mamut (90+5’).

Kegembiraan Witan makin komplet karena hadirnya sang istri tercinta. Tak sendirian, Risma juga ajak dua buah hatinya. Ini jadi bukti dukungan istrinya di tengah kesibukan Witan.

Risma sendiri tampil menawan di SUGBK. Dia kenakan baju merah yang identik dengan warna jersey Persija Jakarta musim ini. Cardigan merah itu dipadankan dengan celana hitam dan juga sepatu hitam. Dia kenakan hijab krem yang membuat parasnya makin menawan.