Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cuci Kaki dengan Garam dan Cuka, Benarkah Bisa Atasi Bau dan Jamur?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |12:05 WIB
Cuci Kaki dengan Garam dan Cuka, Benarkah Bisa Atasi Bau dan Jamur?
Ilustrasi cuci kaki dan merendam kaki. (Foto: dok Magnific/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Cuci kaki mungkin jadi kebiasan yang sering luput dari perhatian. Padahal, kaki menjadi satu di antara bagian tubuh yang penting dan menopang berat tubuh dan hampir setiap hari berada di dalam sepatu yang tertutup, berkeringat, serta mengalami gesekan.

Tak heran jika kaki terkadang terasa lelah atau mengeluarkan bau tak sedap. Nah, untuk mengatasi bau tak sedap tersebut, ada cara rumahan yang sering jadi jalan ninja, yakni merendam kaki menggunakan campuran garam dan cuka.

Kedua bahan tersebut mudah ditemukan di dapur dan harganya relatif murah. Campuran air hangat, garam, dan cuka disebut dapat menjadi pelengkap perawatan kaki, terutama untuk mengurangi kelembapan dan bau tak sedap.

Namun, perlu diingat bahwa metode ini bukan pengganti pengobatan medis, terutama jika sudah terdapat infeksi jamur yang berat atau masalah kulit tertentu. Bukti ilmiah mengenai efektivitas garam dan cuka sebagai pengobatan antijamur juga masih terbatas. 

Apa Manfaat Merendam Kaki dengan Garam dan Cuka?

Melansir El Cronista, cuka memiliki sifat asam yang mampu mengusir pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab bau kaki.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuka garam Merendam Kaki Cuci Kaki
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/482/3225855//menkes_budi-qxz3_large.jpg
Menkes Ungkap Bahaya di Balik Kandungan Natrium Kecap Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement