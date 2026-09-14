Cuci Kaki dengan Garam dan Cuka, Benarkah Bisa Atasi Bau dan Jamur?

JAKARTA - Cuci kaki mungkin jadi kebiasan yang sering luput dari perhatian. Padahal, kaki menjadi satu di antara bagian tubuh yang penting dan menopang berat tubuh dan hampir setiap hari berada di dalam sepatu yang tertutup, berkeringat, serta mengalami gesekan.

Tak heran jika kaki terkadang terasa lelah atau mengeluarkan bau tak sedap. Nah, untuk mengatasi bau tak sedap tersebut, ada cara rumahan yang sering jadi jalan ninja, yakni merendam kaki menggunakan campuran garam dan cuka.

Kedua bahan tersebut mudah ditemukan di dapur dan harganya relatif murah. Campuran air hangat, garam, dan cuka disebut dapat menjadi pelengkap perawatan kaki, terutama untuk mengurangi kelembapan dan bau tak sedap.

Namun, perlu diingat bahwa metode ini bukan pengganti pengobatan medis, terutama jika sudah terdapat infeksi jamur yang berat atau masalah kulit tertentu. Bukti ilmiah mengenai efektivitas garam dan cuka sebagai pengobatan antijamur juga masih terbatas.

Apa Manfaat Merendam Kaki dengan Garam dan Cuka?

Melansir El Cronista, cuka memiliki sifat asam yang mampu mengusir pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab bau kaki.