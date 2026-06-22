Menkes Ungkap Bahaya di Balik Kandungan Natrium Kecap Manis

Menkes Budi mengungkapkan bahaya tersembunyi kecap justru berasal dari kandungan natrium yang tinggi. (Foto: dok Instagram/bgsadikin)

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak mengonsumsi kecap manis. Dalam konten terbarunya di Instagram, Budi mengungkapkan bahaya tersembunyi pada kecap justru berasal dari kandungan natriumnya yang tinggi.

Menurutnya, banyak orang mengira kecap manis berisiko karena kandungan gulanya. Padahal, yang perlu diwaspadai justru kadar natrium atau garam yang terkandung di dalamnya.

“Kecap manis, manis kan ya? Tapi yang lu harus hati-hati itu bukan gulanya,” kata Budi.

Ia pun mengaku terkejut setelah mengetahui kandungan natrium dalam satu sendok makan kecap manis bisa mencapai 350 hingga 500 miligram. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan maksimal 2.000 miligram per hari bagi orang dewasa.

“Saya tuh tidak menyangka bahwa kecap manis ini sangat tinggi natriumnya. Tahu nggak lu? Satu sendok makan kecap manis itu isinya 350 sampai 500 mg natrium,” ujarnya.

Artinya, empat sendok makan kecap manis saja sudah cukup untuk memenuhi bahkan melampaui batas harian yang dianjurkan. “Batasan WHO per hari adalah 2.000 mg. Jadi 4 sendok makan ini udah lewat,” kata Budi.

Menkes juga menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menambahkan kecap dalam berbagai makanan. Tak hanya digunakan sebagai pelengkap makanan, kecap manis juga menjadi bahan utama dalam sejumlah kuliner khas Indonesia.