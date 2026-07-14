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Kebanyakan Minum Air Bisa Sebabkan Hiponatremia, Ini Gejalanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:00 WIB
Kebanyakan Minum Air Bisa Sebabkan Hiponatremia, Ini Gejalanya!
Ilustrasi hiponatremia. (Foto: dok Freepik/BalashMirzabey)
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JAKARTA - Benarkah terlalu banyak minum air bisa sebabkan masalah kesehatan? Kondisi ini dikenal dengan nama hiponatremia, terjadi ketika kadar natrium (garam) di dalam darah kamu berada di bawah batas normal. Secara medis, kadar natrium yang kurang dari 135 miliekuivalen per liter (mEq/L) sudah dianggap terlalu rendah.

Ahli kesehatan biasanya sering mengajak untuk mengurangi konsumsi garam demi kesehatan. Namun, dalam hidup ini semuanya butuh keseimbangan. Tubuh tetap butuh kadar air dan natrium yang pas supaya tetap sehat. 

Kalau keseimbangannya terganggu, air bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh dan bikin sel tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini bisa sangat berbahaya, apalagi kalau mempengaruhi fungsi otak.

Apa Saja Gejalanya?

Melansir Cleveland Clinic, gejala hiponatremia bisa muncul secara perlahan dari waktu ke waktu, atau malah terjadi secara mendadak. Beberapa tanda yang perlu kamu perhatikan antara lain kram atau otot terasa lemah, mual dan muntah, lesu, sakit kepala, kebingungan atau linglung, dan kejang

Kenapa Bisa Terjadi?

Penyebab paling umum adalah terlalu banyak air di dalam tubuh, sehingga mengencerkan kadar natrium. Padahal, kalau ginjal kamu berfungsi normal, sekadar banyak minum air jarang bikin natrium anjlok. Kondisi ini biasanya baru terjadi kalau kamu sangat dehidrasi (misalnya habis lari maraton) dan kamu cuma minum air putih saja tanpa mengganti elektrolit tubuh yang hilang.

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