4 Zodiak yang Diprediksi Beruntung di Bulan September 2026

JAKARTA — September 2026 membawa sejumlah perubahan energi astrologi yang disebut dapat memberikan pengalaman berbeda bagi setiap zodiak. Beberapa di antaranya diprediksi mendapatkan momentum lebih positif, terutama dalam urusan hubungan, keuangan, karier, hingga pengembangan diri.

Sejumlah perubahan penting terjadi mulai 10 September. Venus memasuki Scorpio, disusul Merkurius yang bergerak ke Libra, Uranus memasuki fase retrograde, dan Bulan Baru muncul di Virgo. Rangkaian transit tersebut membawa tema tentang perubahan, hubungan interpersonal, refleksi diri, serta cara seseorang menata kembali tujuan hidupnya.

Memasuki 22 September, Matahari bergerak ke Libra. Kemudian, Bulan Purnama berada di Aries pada 26 September dan Mars memasuki Leo sehari setelahnya. Pada penghujung bulan, tepatnya 30 September, Merkurius memasuki Scorpio.

Melansir laman Your Tango, rangkaian pergerakan tersebut membuat hubungan dengan orang lain menjadi salah satu tema penting sepanjang September. Di saat yang sama, setiap orang juga didorong untuk lebih memahami kebutuhan diri dan menentukan langkah yang ingin diambil ke depan.

Berikut empat zodiak yang diprediksi memiliki horoskop paling positif sepanjang September 2026.

1. Virgo

September menjadi bulan yang cukup menjanjikan bagi Virgo, terutama dalam kehidupan sosial dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.