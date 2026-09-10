Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Inka Andestha dan Pratama Arhan Dinner Bareng Usai Latihan, Gemas Jajal Tren Sushi Bicep

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |06:05 WIB
Potret Inka Andestha dan Pratama Arhan Dinner Bareng Usai Latihan, Gemas Jajal Tren Sushi Bicep
Inka Andestha dan Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@sweetymoon1821_)
A
A
A

MOMEN sederhana setelah menjalani aktivitas seharian dibagikan Inka Andestha lewat unggahan media sosialnya. Kali ini, ia memperlihatkan kebersamaannya dengan sang kekasih, Pratama Arhan.

Arhan dan Inka kedapatan menikmati makan malam bersama setelah sang kekasih selesai menjalani latihan. Tak sekadar makan biasa, Inka dan Arhan turut menjajaln tren sushi bicep.

Pratama Arhan dan Inka Andestha

1. Dinner Bareng Usai Latihan

Dalam unggahan di media sosial, Inka membagikan momen Arhan yang menyempatkan diri makan malam bersamanya usai latihan. Diketahui kini, Arhan sibuk menggempur latihan bersama Persija Jakarta jelang berhadapan dengan Persib Bandung pada akhir pekan ini.

Pada unggahan yang beredar, terlihat sisi santai pasangan ini di tengah kesibukan Arhan sebagai pesepakbola. Tak hanya menikmati waktu bersama, keduanya juga sempat mencoba mengikuti tren yang tengah ramai di media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/611/3241115/putri_leonor-qSi8_large.jpg
Potret Sederhana Putri Leonor Saat Memulai Kuliah di Universitas Carlos III Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/612/3241049/aldila-XU2T_large.jpg
Profil dan Potret Aldila Sutjiadi, Petenis Indonesia yang Lolos Perempat Final US Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/612/3240690/inka_andestha-Lq63_large.jpg
Potret Inka Andestha Pamer Hadiah dari Pratama Arhan saat Rayakan Kelulusan S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/612/3239736/astrid-nNDE_large.jpg
Potret Penyanyi Cantik Astrid S saat Naik Ojol hingga Nongkrong di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/612/3238396/nada_tarina_putri-nxPh_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Nada Tarina Putri, Putri Angkat Deddy Corbuzier yang Jago Balet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/194/3236791/raffi-o52A_large.jpg
5 Potret Artis Rayakan HUT ke-81 RI di Istana, Sampaikan Harapan untuk Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement