Potret Inka Andestha dan Pratama Arhan Dinner Bareng Usai Latihan, Gemas Jajal Tren Sushi Bicep

MOMEN sederhana setelah menjalani aktivitas seharian dibagikan Inka Andestha lewat unggahan media sosialnya. Kali ini, ia memperlihatkan kebersamaannya dengan sang kekasih, Pratama Arhan.

Arhan dan Inka kedapatan menikmati makan malam bersama setelah sang kekasih selesai menjalani latihan. Tak sekadar makan biasa, Inka dan Arhan turut menjajaln tren sushi bicep.

1. Dinner Bareng Usai Latihan

Dalam unggahan di media sosial, Inka membagikan momen Arhan yang menyempatkan diri makan malam bersamanya usai latihan. Diketahui kini, Arhan sibuk menggempur latihan bersama Persija Jakarta jelang berhadapan dengan Persib Bandung pada akhir pekan ini.

Pada unggahan yang beredar, terlihat sisi santai pasangan ini di tengah kesibukan Arhan sebagai pesepakbola. Tak hanya menikmati waktu bersama, keduanya juga sempat mencoba mengikuti tren yang tengah ramai di media sosial.