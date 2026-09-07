Benarkah Air Purifier Bisa Mengurangi Debu yang Masuk Rumah?

JAKARTA – Debu dari luar rumah sering kali tak bisa dihindari. Apalagi ketika kualitas udara sedang buruk, terjadi kebakaran hutan, atau seperti kondisi saat ini ketika abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar ke sejumlah wilayah.

Selain menutup pintu dan jendela, sebagian orang memilih menggunakan air purifier untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah. Namun, apakah alat ini benar-benar bisa mengurangi debu yang masuk rumah?

Jawabannya, bisa, terutama untuk partikel debu yang masih melayang di udara. Namun, air purifier tak bisa mencegah debu masuk ke rumah dan tidak otomatis menghilangkan debu yang sudah mengendap di lantai, meja, atau perabot.

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) menyebut air purifier portabel dapat membantu mengurangi partikel di udara. Untuk kondisi asap dan abu vulkanik, EPA juga menyarankan penggunaan air cleaner dengan filter HEPA yang ukurannya sesuai dengan ruangan.

Bagaimana Air Purifier Mengurangi Debu?

Ilustrasi cara kerja air purifier. (Foto: dok Magnific/pikisuperstar)

Air purifier bekerja dengan menarik udara dari ruangan, kemudian melewatkannya melalui filter sebelum mengeluarkan kembali udara yang telah disaring.

Untuk mengurangi partikel debu, salah satu pilihan yang banyak digunakan adalah filter HEPA (high-efficiency particulate air).

Menurut EPA, filter HEPA secara teoritis mampu menghilangkan sedikitnya 99,97 persen partikel berukuran 0,3 mikron. Ukuran tersebut digunakan sebagai ukuran pengujian yang dianggap paling sulit ditangkap oleh filter, sementara partikel yang lebih besar maupun lebih kecil dapat ditangkap dengan efisiensi yang lebih tinggi.