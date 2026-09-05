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Kenali 4 Lokasi Nyeri Dada, dari Serangan Jantung hingga GERD

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |08:25 WIB
Kenali 4 Lokasi Nyeri Dada, dari Serangan Jantung hingga GERD
Ilustrasi nyeri dada. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Sensasi nyeri dada seringkali memicu rasa panik karena kerap dikaitkan dengan serangan jantung. Meski demikian, tidak semua rasa sakit di area dada berasal dari masalah kesehatan yang sama. Lokasi spesifik munculnya rasa nyeri ternyata dapat memberikan petunjuk penting mengenai potensi penyakit yang dialami.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal dan Hipertensi Decsa Medika Hertanto dalam unggahan video di akun Instagramnya memaparkan bahwa pemetaan lokasi nyeri dada dapat membantu masyarakat lebih waspada terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh.

"Nyeri dada itu nggak semua sama, dan lokasinya ternyata bisa kasih petunjuk penting. Kita bedah singkat yuk," ujar dr. Decsa, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Empat Titik Nyeri Dada

Berikut adalah pemetaan empat titik nyeri dada serta potensi masalah kesehatan di baliknya:

1. Nyeri di Tengah Dada (Tanda Klasik Serangan Jantung)

Rasa sakit yang terpusat di bagian tengah dada merupakan kondisi darurat yang memerlukan kewaspadaan tertinggi. Sensasi berat seperti tertindih beban atau teremas, terutama jika menjalar ke area tubuh lain, merupakan indikasi kuat dari gangguan fungsi jantung.

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Topik Artikel :
GERD serangan jantung Nyeri Dada
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