Wamenkes Dante Ungkap Gangguan Jiwa Lebih Banyak dari Diabetes, Ini Datanya

JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyoroti permasalahan kesehatan mental di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kesehatan mental kerap kali dinomorduakan dibandingkan dengan kesehatan fisik.

Hal itu diungkapkan Dante dalam kesempatan Temu Media di RS Soeharto Heerdjan, Jakarta Barat pada Jumat (4/9/2026). Ia mengatakan, kesehatan mental sebetulnya sudah menjadi sorotan sejak zaman dahulu. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari RS Soeharto Heerdjan yang berfokus pada kesehatan jiwa dan sudah berdiri selama 104 tahun.

“Bagaimana Pentingnya kesehatan mental itu kadang-kadang dinomor duakan dibandingkan dengan kesehatan fisik,” kata Dante.

Ia menilai, kesehatan mental ini sebetulnya sering kali terjadi di lingkungan sekitar. Mengingat hal tersebut tidak tampak secara fisik.

“Teman-teman lihat orang sebenarnya kelihatan sehat tapi sebetulnya kalau kita evaluasi dia punya masalah. Nggak kelihatan secara fisik, tapi secara mental dia punya masalah. Nah, ini banyak sekali di terjadi di tempat di lingkungan kita sehari-hari,” ucapnya.

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