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4 Tanda Depresi yang Jarang Diketahui

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:30 WIB
4 Tanda Depresi yang Jarang Diketahui
4 Tanda Depresi yang Jarang Diketahui (Foto: Freepik)
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JAKARTA Depresi tidak selalu ditandai dengan kesedihan mendalam atau kebiasaan menangis. Pada sebagian orang, kondisi ini justru dapat muncul melalui perubahan kecil dalam cara berpikir, mengambil keputusan, hingga merespons berbagai hal yang sebelumnya dianggap penting.

Tanda-tanda tersebut terkadang dianggap sebagai perubahan kepribadian, rasa lelah, atau sekadar sedang tidak ingin berkonflik. Padahal, perubahan yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi sinyal bahwa seseorang sedang mengalami masalah psikologis yang perlu diperhatikan, demikian dilansir dari Your Tango.

Berikut sejumlah tanda depresi yang tidak selalu terlihat jelas.

1. Mulai jarang mengungkapkan pendapat

Salah satu perubahan yang mungkin terjadi adalah seseorang semakin sering memilih diam dan tidak menyampaikan pendapatnya. Sesekali tidak memiliki pilihan atau preferensi tentu merupakan hal yang wajar. Namun, jika seseorang hampir selalu menghindari mengemukakan pendapat, kondisi tersebut patut diperhatikan.

Kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan keinginan untuk menghindari penolakan atau konflik. Seseorang mungkin merasa lebih aman mengikuti keinginan orang lain daripada menyampaikan apa yang sebenarnya dipikirkan.

Penelitian yang diterbitkan dalam Australian & New Zealand Journal of Psychology pada 2024 menemukan adanya hubungan antara self-silencing atau kecenderungan membungkam diri dengan depresi pada berbagai kelompok budaya dan gender.

      
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