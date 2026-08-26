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3 Cara Mengatasi Anak Depresi yang Wajib Diketahui Orangtua

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |18:15 WIB
3 Cara Mengatasi Anak Depresi yang Wajib Diketahui Orangtua
3 Cara Mengatasi Anak Depresi yang Wajib Diketahui Orangtua (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Penanganan depresi pada anak perlu dilakukan secara tepat dan melibatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua. Sebelum menentukan terapi, dokter atau psikolog biasanya akan melakukan evaluasi untuk memahami kondisi emosional dan perilaku anak secara menyeluruh.

Proses pemeriksaan dapat dilakukan melalui wawancara dengan anak dan orang tua. Dokter akan menggali berbagai informasi, mulai dari keluhan yang dirasakan, riwayat kesehatan pribadi dan keluarga, pengalaman traumatis, hingga obat-obatan yang sedang dikonsumsi.

Selain wawancara, kondisi kejiwaan anak dapat dinilai dengan mengamati perubahan perasaan, perilaku, serta pola pikirnya. Dalam kondisi tertentu, dokter juga dapat menyarankan pemeriksaan tambahan, seperti tes darah, untuk mengetahui apakah terdapat kondisi medis lain yang berpotensi memengaruhi kondisi mental anak.

Cara Mengatasi Depresi pada Anak

Penanganan depresi pada anak disesuaikan dengan tingkat keparahan dan kondisi masing-masing. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan meliputi psikoterapi, pemberian obat sesuai indikasi, serta dukungan dari keluarga.

Berikut tiga cara yang dapat dilakukan dalam penanganan depresi pada anak:

      
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