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Anak Tiba-Tiba Ngaku Punya Pacar, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |20:15 WIB
Anak Tiba-Tiba Ngaku Punya Pacar, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua?
Anak Tiba-Tiba Ngaku Punya Pacar, Apa yang Harus Dilakukan Orangtua? (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Anak tiba-tiba mengaku memiliki pacar bisa membuat orangtua panik. Kekhawatiran mengenai pergaulan hingga kemungkinan anak melakukan hal-hal yang belum sesuai usianya sering kali membuat orangtua langsung melarang atau menghakimi. Padahal, respons tersebut justru dapat membuat anak enggan terbuka mengenai hubungan maupun perasaannya.

Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga Sani Budiantini Hermawan, S.Psi. mengatakan, orangtua perlu menerima ketika anak mulai mengungkapkan perasaan tertarik kepada lawan jenis. Menurutnya, rasa tertarik merupakan hal yang natural dalam proses perkembangan anak.

"Hubungan terhadap pasangan, memang anak di sini harus diberikan juga masukan atas batasan-batasan. Anak harus diterima ketika mereka mengutarakan perasaan tertarik pada lawan jenisnya. Karena perasaan itu kan sesuatu yang natural," ujar Sani.

Jangan Langsung Menghakimi

Ketika anak mengatakan memiliki pacar, orangtua sebaiknya tidak langsung mengabaikan atau menolak perasaan tersebut. Sani mengingatkan agar orangtua tidak memberikan respons yang membuat anak merasa bersalah hanya karena memiliki rasa suka kepada seseorang.

"Jadi nggak boleh mengabaikan perasaan, tidak boleh merejek, atau bahkan itu dianggap haram misalnya. Tapi biarkan anak merasakan perasaan itu," jelasnya.

Alih-alih memarahi atau melarang, orangtua dapat memanfaatkan momen tersebut untuk membuka percakapan. Misalnya, dengan bertanya apa yang membuat anak menyukai orang tersebut atau hal-hal apa yang biasanya mereka bicarakan.

      
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