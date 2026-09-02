Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kapan Edukasi Seksual Diberikan kepada Anak? Ini Jawaban Psikolog

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |15:10 WIB
Kapan Edukasi Seksual Diberikan kepada Anak? Ini Jawaban Psikolog
Kapan Edukasi Seksual Diberikan kepada Anak? Ini Jawaban Psikolog (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Edukasi seksual pada anak sering dianggap sebagai pembahasan yang baru perlu diberikan ketika anak memasuki usia remaja. Padahal, edukasi mengenai seksualitas justru perlu diperkenalkan sejak anak masih kecil.

Psikolog Anak, Remaja dan Keluarga Sani Budiantini Hermawan, S.Psi menjelaskan, edukasi seksual pada usia dini tidak berarti orang tua harus membicarakan hubungan seksual kepada anak. Pembahasannya dapat disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak, terutama dengan mengenalkan tubuh serta mengajarkan anak menjaga dirinya.

“Edukasi seksual itu penting dimulai sejak anak masih belia, jadi bukan menunggu anak remaja atau bukan menunggu anak sudah bertanya,” ujar Sani kepada Okezone.

Menurutnya, salah satu hal dasar yang dapat diajarkan kepada anak adalah mengenali bagian-bagian tubuh. Anak perlu mengetahui nama anggota tubuhnya sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai tubuh sendiri.

Selain itu, orang tua juga perlu mengenalkan konsep bagian tubuh pribadi atau private parts. Pemahaman tersebut penting agar anak mengetahui bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh orang lain.

Ajarkan Anak Berani Berkata Tidak

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/612/2927281/siti-atikoh-sarankan-sex-education-diajarkan-sejak-anak-usia-paud-GzVdpV4kJe.jpg
Siti Atikoh Sarankan Sex Education Diajarkan Sejak Anak Usia PAUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/27/196/2110269/pasal-larang-tunjukkan-alat-kontrasepsi-pada-anak-di-ruu-kuhp-lemahkan-upaya-edukasi-seks-2G9NUtgamJ.jpg
Pasal Larang Tunjukkan Alat Kontrasepsi pada Anak di RUU KUHP, Lemahkan Upaya Edukasi Seks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/26/196/2048509/19-anak-garut-kecanduan-seks-kpai-minta-tak-dipandang-sebelah-mata-y7fRgSKzrC.jpg
19 Anak Garut Kecanduan Seks, KPAI Minta Tak Dipandang Sebelah Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/13/196/2017199/kualitas-pendidikan-seksualitas-minim-ykp-guru-saja-tak-mendalami-wUvdz4dSIE.jpg
Kualitas Pendidikan Seksualitas Minim, YKP: Guru Saja Tak Mendalami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/04/196/1945841/edukasi-seks-sejak-dini-hindarkan-anak-dari-hubungan-seksual-tidak-aman-ybNzV4KOYj.jpg
Edukasi Seks Sejak Dini Hindarkan Anak dari Hubungan Seksual Tidak Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/22/196/1848387/bintang-porno-ini-minta-orangtua-beri-pendidikan-seks-kepada-anak-kenapa-8bJfsn0tVq.jpg
Bintang Porno Ini Minta Orangtua Beri Pendidikan Seks kepada Anak, Kenapa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement