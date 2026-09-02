Kapan Edukasi Seksual Diberikan kepada Anak? Ini Jawaban Psikolog

Kapan Edukasi Seksual Diberikan kepada Anak? Ini Jawaban Psikolog (Foto: Instagram)

JAKARTA — Edukasi seksual pada anak sering dianggap sebagai pembahasan yang baru perlu diberikan ketika anak memasuki usia remaja. Padahal, edukasi mengenai seksualitas justru perlu diperkenalkan sejak anak masih kecil.

Psikolog Anak, Remaja dan Keluarga Sani Budiantini Hermawan, S.Psi menjelaskan, edukasi seksual pada usia dini tidak berarti orang tua harus membicarakan hubungan seksual kepada anak. Pembahasannya dapat disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak, terutama dengan mengenalkan tubuh serta mengajarkan anak menjaga dirinya.

“Edukasi seksual itu penting dimulai sejak anak masih belia, jadi bukan menunggu anak remaja atau bukan menunggu anak sudah bertanya,” ujar Sani kepada Okezone.

Menurutnya, salah satu hal dasar yang dapat diajarkan kepada anak adalah mengenali bagian-bagian tubuh. Anak perlu mengetahui nama anggota tubuhnya sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai tubuh sendiri.

Selain itu, orang tua juga perlu mengenalkan konsep bagian tubuh pribadi atau private parts. Pemahaman tersebut penting agar anak mengetahui bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh orang lain.

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