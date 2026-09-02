Cara Mengajarkan Edukasi Seksual kepada Anak Sesuai Tahapan Usia

JAKARTA — Edukasi seksual sebaiknya diberikan kepada anak sejak usia dini tanpa menunggu usia remaja. Pasalnya, pemahaman mengenai tubuh dan seksualitas justru perlu diperkenalkan sejak dini dan disesuaikan dengan perkembangan usia anak.

Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga Sani Budiantini Hermawan, S.Psi. menjelaskan, edukasi seksual pada anak pada dasarnya bertujuan membantu mereka mengenali dan memahami tubuhnya. Seiring bertambahnya usia, materi yang diberikan dapat berkembang, termasuk mengenalkan perubahan fisik dan berbagai hal yang berkaitan dengan masa pubertas.

"Jadi sebenarnya edukasi dari hubungan seksual itu diberikan sejak dini, dan dalam rangka untuk anak memahami ketubuhannya," ujar Sani kepada Okezone.

Kenalkan Tubuh Sejak Dini

Salah satu langkah awal dalam memberikan edukasi seksual adalah membantu anak memahami tubuhnya. Orang tua dapat mengenalkan bagian-bagian tubuh dengan istilah yang tepat serta menjelaskan bahwa setiap bagian tubuh memiliki fungsi dan harus dijaga.

Pengenalan tersebut menjadi dasar agar anak memiliki pemahaman mengenai tubuhnya sendiri. Dengan begitu, anak juga dapat lebih mudah memahami batasan ketika berinteraksi dengan orang lain.