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Profil dan potret Audi Marissa yang Gugat Cerai Anthony Xie setelah 6 Tahun Menikah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |08:14 WIB
Profil dan potret Audi Marissa yang Gugat Cerai Anthony Xie setelah 6 Tahun Menikah
Profil dan potret Audi Marissa yang Gugat Cerai Anthony Xie setelah 6 Tahun Menikah (Foto: Instagram)
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JAKARTA — Rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie tengah menghadapi proses perceraian. Audi Marissa diketahui telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan setelah hampir enam tahun membina rumah tangga.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basuki, pada Senin (31/8/2026). Berdasarkan data perkara, gugatan cerai tersebut didaftarkan melalui kuasa hukum Audi pada 11 Agustus 2026.

“Yang menggugat cerai pihak perempuan (Audi Marissa) melalui kuasa hukumnya. Jadi, perkara gugatannya terdaftar di sistem kami sejak 11 Agustus 2026,” ujar Richard kepada awak media, Senin (31/8/2026).

Audi Marissa nonton konser BTS ARIRANG di Busan. (Foto: Instagram/@audimarissa)

Richard juga menyampaikan bahwa dalam gugatan yang telah terdaftar tersebut belum terdapat permohonan terkait hak asuh anak maupun pembagian harta bersama.

      
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