Benarkah Minum Banyak Air Sebelum Tidur Bikin Ngompol?

MINUM air putih merupakan salah satu cara penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Namun, kebiasaan minum dalam jumlah banyak menjelang tidur sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko buang air kecil di malam hari, bahkan hingga ngompol saat tidur.

Lantas, benarkah minum banyak air sebelum tidur bisa membuat seseorang ngompol? Ataukah hal tersebut hanya mitos semata?

1. Tubuh Tetap Memproduksi Urine saat Tidur

Dilansir dari Medicine Net, saat tidur, tubuh sebenarnya tetap memproduksi urine. Hanya saja, produksi urine biasanya melambat sehingga seseorang tidak perlu berulang kali bangun untuk ke kamar mandi.

Ketika seseorang minum banyak air sebelum tidur, jumlah cairan yang harus diproses tubuh menjadi lebih besar. Akibatnya, kandung kemih dapat terisi lebih cepat sepanjang malam.

Pada kondisi tertentu, rasa ingin buang air kecil bisa membangunkan seseorang. Namun, jika seseorang tidur sangat lelap atau memiliki gangguan tertentu pada fungsi kandung kemih, urine dapat keluar tanpa disadari. Inilah yang dikenal sebagai bedwetting atau ngompol saat tidur.

2. Lebih Sering Menyebabkan Terbangun untuk Pipis

Meski demikian, efek yang lebih umum dari terlalu banyak minum sebelum tidur adalah nokturia, yaitu kondisi ketika seseorang terbangun pada malam hari karena ingin buang air kecil. Gangguan tidur akibat harus berulang kali ke kamar mandi dapat membuat waktu dan kualitas tidur berkurang.

Jika terjadi terus-menerus, kurang tidur dapat berdampak pada kondisi fisik dan mental. Risiko nokturia juga dapat meningkat pada orang dengan kondisi tertentu, seperti diabetes, penyakit jantung, gangguan kandung kemih, obesitas, atau mereka yang mengonsumsi obat diuretik.