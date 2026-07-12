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Benarkah Minum Air Putih Bisa Membuang Gula Berlebih? Ini Penjelasan Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |11:16 WIB
Benarkah Minum Air Putih Bisa Membuang Gula Berlebih? Ini Penjelasan Dokter
Makanan manis. (Foto: Freepik)
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KONSUMSI air putih dalam jumlah cukup merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan ginjal. Namun, masih banyak anggapan bahwa minum air putih lebih banyak setelah mengonsumsi makanan atau minuman manis dapat membantu "membuang" kelebihan gula dari tubuh melalui urin.

Benarkah demikian? Ataukah anggapan tersebut hanya mitos semata yang tidak mengubah kondisi tubuh usai konsumsi gula berlebih?

Minum Air Putih

1. Konsumsi Air Putih Berlebih

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Rosandi Himawan, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, air putih memang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh.

Namun, air putih tidak dapat secara langsung menghilangkan dampak dari konsumsi gula yang berlebihan. Hal ini berkaitan dengan respons tubuh.

"Ya, sebenarnya tidak langsung menghapus 80 gram itu ya. Karena kan kalau kita minum manis itu kan respons tubuh di saat kita minum manis itu kan terjadi peningkatan respons gula darah,” ujar dr. Rosandi.

“Nah ketika respons gula darah saat itu meningkat, ya itu juga bisa menyebabkan peradangan pada sel-sel tubuh kita," lanjutnya.

dr. Rosandi menerangkan bahwa ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, kadar gula darah akan meningkat. Kondisi ini memicu berbagai respons dalam tubuh, termasuk proses peradangan pada sel-sel tubuh.

Oleh karena itu, dampak konsumsi gula berlebih tidak bisa diatasi hanya dengan memperbanyak minum air putih setelahnya. Menurut dr. Rosandi, langkah yang paling tepat adalah membatasi konsumsi gula sejak awal, bukan mengandalkan air putih sebagai cara untuk menetralisasi dampaknya.

"Jadi memang idealnya tetap membatasi, bukan terus boleh minum banyak terus minum air putihnya juga banyak, ya itu enggak sih," tutur dr. Rosandi.

 

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Topik Artikel :
Dokter Gula Gagal Ginjal Air Putih
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