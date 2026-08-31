10 Juta Orang Terdampak Karhutla, Wamenkes: Picu Gangguan Kesehatan

JAKARTA - Lebih dari 10 juta penduduk di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 27 Agustus 2026. Selain mengancam lingkungan, kabut asap yang ditimbulkan Karhutla juga meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan.

Berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 27 Agustus 2026, Karhutla berdampak pada tujuh provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Total penduduk terdampak mencapai 10.674.201 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 123 orang tercatat mengalami luka berat atau menjalani rawat inap. Sementara itu, dua orang mengalami luka ringan atau menjalani rawat jalan. Hingga laporan tersebut diperbarui, tidak tercatat korban meninggal dunia maupun pengungsi.

“Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama akibat paparan asap dan partikulat. Karena itu, kita perlu memastikan masyarakat terlindungi dan pelayanan kesehatan tetap siap,” ujar Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dilansir dari laman Kemenkes.

Gangguan kesehatan yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan saluran pernapasan. Data Kemenkes mencatat 4.082 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada 27 Agustus 2026, dengan total kumulatif mencapai 13.449 kasus.

Kasus tersebut dilaporkan dari 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak Karhutla.