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5 Penyakit Imbas Kabut Asap Karhutla

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |16:20 WIB
5 Penyakit Imbas Kabut Asap Karhutla
5 Penyakit Imbas Kabut Asap Karhutla (Foto: okezone)
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JAKARTA - Kabut asap yang muncul akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar mengganggu jarak pandang. Paparan asap juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, serta orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan.

Asap karhutla mengandung berbagai polutan berbahaya, termasuk partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa kimia lainnya. Partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Lantas, masalah kesehatan apa saja yang dapat muncul atau memburuk akibat paparan kabut asap karhutla? Berikut lima di antaranya:

1. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA merupakan salah satu masalah kesehatan yang kerap muncul ketika masyarakat terpapar kabut asap.

Kandungan polutan dalam asap dapat mengiritasi saluran pernapasan sehingga memicu sejumlah keluhan, seperti batuk, pilek, sakit atau gatal pada tenggorokan, hingga kesulitan bernapas.

      
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