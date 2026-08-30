Jangan Asal Simpan ASIP, 3 Kesalahan Ini Bisa Bikin Nutrisi ASI Rusak

JAKARTA — Menyimpan ASI Perah (ASIP) menjadi rutinitas penting bagi para ibu menyusui, terutama bagi mereka yang harus bekerja atau memiliki aktivitas di luar rumah. Namun, proses penyimpanan ASIP ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Salah langkah sedikit saja, kualitas nutrisi ASI bisa menurun bahkan menjadi cepat basi.

Dokter Spesialis Anak, dr. Leonirma Tengguna dalam unggahan di akun Threads miliknya mengingatkan para ibu agar lebih cermat dalam mengelola dan menyimpan stok ASI perah di rumah.

“Kalo kamu pikir simpan ASI perah cuma sesimple tuang tutup taro kulkas, kau salah besar. Soalnya salah-salah yang ada bukannya kamu nyetok ASIP berkualitas, tapi malah nutrisinya rusak,” kata dr. Leonirma, dikutip Minggu (30/8/2026).

Kesalahan Menyimpan ASIP

Menurutnya, terdapat tiga kesalahan utama yang paling sering dilakukan ibu menyusui saat menyimpan ASIP. Pertama adalah membiarkan udara terjebak di dalam kantong ASIP sebelum mengunci seal.

“Sebelum ditutup, pastiin udaranya dikeluarin dulu ya. Kenapa? Soalnya udara yang terjebak bisa mempercepat oksidasi yang bikin nutrisi ASI rusak dan aromanya jadi bau tengik (asam). Jadi, pastiin press sampe bener-bener hampa baru di-seal,” ucapnya.